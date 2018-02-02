LEFKOŞA ARAÇ KAYIT DAİRESİ BIKTIRDI!

Özellikle ay sonuna doğru yoğunluğun arttığı günlerde burada personelin sayısının az olmasından dolayı ve sabah 08:30'da açılıp 11:30'dan 13:30'a kadar kapalı olması vatandaşların saatlerce Araç Kayıt Dairesi’nde beklemek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlarımız “Araç kayıtta kasa sayısı 8, açık olan 5, ancak çalışan personel sayısı 3 ve en önemlisi ise sırasını bekleyen 100’e yakın insan var” diyerek bize bir de fotoğraf gönderdiler.

Artık gerek ülkemizde gerekse dünyada zamanın çok değerli olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, “Madem ki personel almaya gücü yok devletin, öyleyse teknolojiyi kullansınlar. Yabancı ülkelerde insanlar evlerinde otururken, gerek seyrüsefer gerekse sürüş ehliyetini tazelemekte” diyerek yetkililere seslendiler.

Ülkemizin teknolojiye ayak uydurmasının zamanının çoktan geldiğini vurgulayan vatandaşlarımız, e-devlet uygulamasının her alanda çalışması gerektiğini sözlerine eklediler.

Halkın Sesi