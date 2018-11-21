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LEFKOŞA BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ!

LEFKOŞA BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ!

Acı kayıp!

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Lefkoşa'nın değerli müezzinlerinden olan ve uzun yıllar Selimiye Camii Başmüezzinliğini yapan Ahmet Gürses hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Selimiye Cami'sinde okuduğu ezanlar, güzel sesi ve cana yakınlığıyla Lefkoşalıların gönlünde taht kuran Ahmet Gürses bir süreden beridir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

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