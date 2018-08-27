LEFKOŞA, BİR SİMGESİNİ DAHA KAYBETTİ!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa’nın tanınmış esnaflarından, Amcacık Kumaş'ın sahibi 57 yaşındaki Mustafa Cengiz (Amcacık) dün sabah hayatını kaybetti.

Arasta’nın sembol isimlerinden olan ve Amcacık olarak tanınan Mustafa Cengiz bugün Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek.

Mustafa Cengiz’in Gazimağusa’da saat 03.00 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cengiz, ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.