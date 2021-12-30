Lefkoşa Fuar ve Girne Özyalçın PCR merkezleri yarın 13.00’e kadar, Cumartesi 12.00-16.00 arası açık
Lefkoşa Fuar ve Girne Özyalçın PCR merkezleri yarın 13.00’e kadar, Cumartesi 12.00-16.00 arası açık
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Fuar Alanı ve Girne Özyalçın PCR Merkezlerinin yeni yıl dolayısıyla yarın 08.00-13.00, 1 Ocak Cumartesi günü ise 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.
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