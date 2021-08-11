Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Umut GAZİ (E-37), yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından çelik bariyerlere çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut GAZİ ile araçta yolcu olarak bulunan Batu GAZİ (E-2) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK