Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda kaza: 5 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:20 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa anayolu 12 – 13 km’leri arasında Düzova köyü yakınlarında, Adnan UÇAR (E-31), yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan UÇAR ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GÜLER (E-52), Neslihan GÜLER (K-42), Canan Sema GÜLER (K-15) ve Tahir GÜLER (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

BRT