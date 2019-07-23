LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLU'NDA KORKUTAN KAZA!

Bugün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde, Bekir Yücedal (E-50), yönetimindeki TGF 166 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada aynı istikamete doğru seyreden Sedat SEDATGİL (E-32) yönetimindeki HZ 856 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmaya müteakip HZ 856 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilirken, TGF 166 plakalı araç ise yolun solundan dışarı çıkmıştır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.