Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiyr göre bugün saat 16.15 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolunun Ciklos mevkiinde, Mehtap Öztürk Türker (K-30) yönetimindeki NC 186 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne tedavisinin ardından taburcu olmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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