Lefkoşa-Girne anayolunda araç yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 08:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde, Abdallah Khaled ELSHEBLİ yönetimindeki FG 370 plakalı salon araç seyir halinde bulunduğu esnada motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü .

Çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı, ön ve iç kısmı yanarak zarar görürken ön camları ısıdan patladı. Yangının yol kenarında bulunan kuru otlara sıçraması sonucu ise yaklaşık 100 mete karelik alandaki kuru otlar yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRTK