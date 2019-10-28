LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLU'NDA KAZA!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa -Girne Anayolu’nda Ciklos mevkii yakınlarında meydana gelen olayda araç sürücüsü Nihal Solak (K-39), araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve 2 buçuk yaşındaki Tuana Alıç yaralandı.

Lefkoşa -Girne Anayolu’nda Ciklos mevkii yakınlarında meydana gelen olayda araç sürücüsü Nihal Solak (K-39), araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve 2 buçuk yaşındaki Tuana Alıç yaralandı. Kaza dün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve 2 buçuk yaşındaki Tuana Alıç kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.