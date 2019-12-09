LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLU'NDA KAZA!
Yoldan çıktı, toprak sete çarptı!
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Bugün saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolun’un 2-3 km’leri arasında, Osman Yıldırım (E-34), yönetimindeki RE 292 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa- Girne Anayolu, kaza, Osman Yıldırım
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