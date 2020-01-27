LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLU'NDA KAZA!
1 yaralı!
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Lefkoşa-Girne yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada 46 yaşındaki Tibet Han Gürbüz yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yoldan çıkan NG 198 plakalı araç banket dışında buluna servi ağacına çarptıktan sonra takla atıp, tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan sürücü Girne Akçiçek Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : Lefkoşa-Girne yolu, kaza, yaralanma, Tibet Han Gürbüz
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