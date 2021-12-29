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Lefkoşa-Girne anayolunda yarın ot temizliği yapılacak

Lefkoşa-Girne anayolunda yarın ot temizliği yapılacak

Lefkoşa-Girne anayolunda yarın ot temizliği yapılacak

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Lefkoşa-Girne anayolunda yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ot temizliği ve ağaç budama işleri yapılacak.

Karayolları Dairesi, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

BRTK

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