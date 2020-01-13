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LEFKOŞA GİRNE YOLUNDA ARAÇ ALEV ALDI!

LEFKOŞA GİRNE YOLUNDA ARAÇ ALEV ALDI!

Yangın!

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11.1.2020 tarihinde saat 20.15 sıralarında,  Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde,  Rifat Karataş yönetimindeki EN 055 plakalı araç seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü yanarak zarar gördü.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MHA

 

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