"LEFKOŞA-GİRNE YOLUN'DA EMNİYET SIKINTILI"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersan Saner, Lefkoşa - Girne Anayolu hakkında yazılı açıklama yaparak, yolda emniyet açısından sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.



Saner, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bakan’ın Girne yolu açılırken tüm emniyet tedbirlerinin alınarak yolun açıldığına ilişkin iddiaları yapılan çalışmalarla bağdaşmamaktadır” dedi.



Yapılan çalışmalara bakıldığında, sözkonusu yol için alınan emniyet tedbirlerinin; yola bordür döşeyip korkuluk çakmaktan öteye gitmediğinin anlaşıldığını söyleyen Saner şöyle devam etti:



“Şu anda görülüyor ki dere deplasesi, yani dere yatağının yönünün değiştirilmesi için Ciklos bölgesinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Ancak tekrar uyarmakta fayda görüyorum ki, Bu yapılan çalışma sadece bir noktadadır, sadece o noktadaki sıkıntıyı giderecek ama bu yolda emniyet açısından başka, çok önemli sıkıntılar da var.



Yamaçlardan yola düşen suyun akması için yapılan çalışma yeterli değildir. Bu dere deplasesi sadece dağın Güney yamaçlarındaki suyun toplanmasına ve dereye akıtılmasına yarayacaktır. Oysa dağın Kuzey tarafından yani Ciklos-Girne arasındaki kesimine düşen yağışların da toplanması ve bir dereye akıtılması zorunludur.”



Saner açıklamasında Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde trafik güvenliğinin sağlanması açsından alınması gereken önlemleri UBP olarak hükümetle paylaşmaya, ellerindeki teknik bilgileri ve verileri hükümete sunmaya hazır olduklarını da kaydetti.