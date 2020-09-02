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Lefkoşa ilçesinde Harup ve Zeytin hasadı başlama tarihleri açıklandı

Lefkoşa ilçesinde Harup ve Zeytin hasadı başlama tarihleri açıklandı

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.

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Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.

Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

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