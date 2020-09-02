Lefkoşa ilçesinde Harup ve Zeytin hasadı başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.
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Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde Harup ve Zeytin hasadı tarihlerini açıkladı.
Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.
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