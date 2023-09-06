Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin kimliği tespit edildi
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin kimliği tespit edildi
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, FY 588 plakalı aracın sürücüsünün Cemal ÖRÜN (E-25) olduğu tespit edilmiştir.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.