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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin kimliği tespit edildi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin kimliği tespit edildi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sahibinin kimliği tespit edildi

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, FY 588 plakalı aracın sürücüsünün Cemal ÖRÜN (E-25) olduğu tespit edilmiştir. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT

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