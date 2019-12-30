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LEFKOŞA POLİSİNDE SIKI DENETİM!

LEFKOŞA POLİSİNDE SIKI DENETİM!

45 araç sürücüsüne ileri işlem!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipler cuma akşam saat 23.00-03.00 saatlerinde trafik operasyonu gerçekleştirdi.
Trafik ekipleri 450 araç sürücünü kontrol etti. Kontrollerde 4  araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alı konuldu.  Toplam 45 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

 

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