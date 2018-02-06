LEFKOŞA SİSE TESLİM OLDU!

Başkent Lefkoşa’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Lefkoşa’da sabah aniden bastıran sis nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sisli havada, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yetkililer özellikle sürücüleri sis farları açması ve yavaş gitmesi yönünde uyarıyor.

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 5 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN HAFİF ZAMAN ZAMAN ORTA KUVVETTE ESECEK.