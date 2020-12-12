Lefkoşa Türk Belediyesi Arasta’da indirim günü gerçekleştiriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Arasta’da indirim günü düzenledi.

Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alan etkinlik kortejle başladı..

Etkinlikte konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri de yer alıyor. Lefkoşa Gezi Treni ise ücretsiz Surlariçi gezisi yapıyor. “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği saat 20.00’ye kadar devam edecek…

BRTK