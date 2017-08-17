LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Sağlık Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Cyprofresh Gıda Deposu’nda çok sayıda etiketsiz ve tarihi geçmiş, donmuş hayvansal ve süt ürünlerine rastlanarak ilgili ürünler öğle saatlerinden itibaren müsadere edilerek imha edilmeye başlandı.

Halk sağlığı açısından tehlike arz eden ürünleri deposunda muhafaza eden ilgili işyerini mühürleyerek faaliyetlerini durduran LTB, işyeri ile ilgili müsadere ve tahkikatları sürdürmekte olup müsadere edilen ürünlerin türü ve miktarı ile ilgili detaylı bilgiyi ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.

LTB işyeri ile ilgili de Polis Genel Müdürlüğü ve Veteriner Dairesi’ne de konuyla ilgili bilgi verdi.