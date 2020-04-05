Lefkoşa Türk Belediyesi'nden farklı ödeme yöntemi seçenekleri
Lefkoşa Türk Belediyesi yurttaşlara su faturası ve emlak vergilerinin ödenmesi konusunda çok farklı yöntemler sunuyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağdaş ve sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde yurttaşlara su faturası ve emlak vergilerinin ödenmesi konusunda çok farklı yöntemler sunuyor.
Zor bir süreçten geçilen ve herkesin evde kalmasının elzem olduğu bu kritik günlerde yurttaşlar su faturası ve emlak vergilerinin ödemesini www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapabilecek. Ayrıca yurttaşlar banka şubesinden ödeme veya otomatik ödeme talimatı verme, internet bankacılığı ile ödeme, ATM noktalarından ödeme, akıllı sayaç su kontürü yükleme noktaları ve LTB binası veznesini kullanabilecek. Bu kapsamda LTB Binası Veznesi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet veriyor. www.ltbonline.org web sitesinden kredi kartı ile ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca;
Banka Şubesinden Ödeme veya Otomatik Ödeme Talimatı Verme
Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Asbank, Capital Bank
İnternet Bankacılığından Ödeme
İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası
ATM Noktalarından Ödeme
Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası
Akıllı Sayaç Su Kontürü Yükleme
LTB binası, LTB 50.Yıl Fidanlığı ve Hamitköy’de bulunan cihazlardan kontür yükleme ve ödeme yapılabilir.
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