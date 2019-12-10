LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

9 Aralık tarihinde, 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da A.A.A.M.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

A.A.A.M.(E-25) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan yine aynı tarihte,16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde İ.T. (E-

24), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine

tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyu yere döktü ve kaçmaya çalıştı.

Polisin olayı fark etmesi üzerine tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.