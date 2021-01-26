Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı!
Lefkoşa 7 gün, Girne 14 gün kapanıyor!
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Bakanlar Kurulu sona erdi.
Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.
Girne’deki iş yerlerinin 27 ocak 2021 00.01 itibarıyla 10 Şubat 2021 23.59’a kadar, Lefkoşa’daki iş yerlerinin 27 Ocak 00.01 saatinden itibaren 3 Şubat 2021 23.59’a kadar tüm faaliyetlerin durdurulması konusunda karar alındı.
Lefkoşa ve Girne ilçelerine giriş çıkışları durduruldu. Kararlarla ilgili 2 Şubat’ta yeniden bir değerlendirme yapılacak.
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