LEFKOŞA VE GİRNE’DE ANİ ÖLÜM
2 kişi yaşamını yitirdi
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Taşkınköy’de sakin Mustafa Hastunç (E-72) ile Girne’de sakin Sedat Akkoyun (E-61) dün evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.
Öte yandan pazartesi günü Akdoğan’da eski çöplük bölgesinde bulunan ağılı yakınlarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdoğan’da sakin Yılmaz Sevdalı’ya (E-82) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
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