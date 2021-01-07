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LEFKOŞA VE GİRNE’DE ANİ ÖLÜM

LEFKOŞA VE GİRNE’DE ANİ ÖLÜM

2 kişi yaşamını yitirdi

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Taşkınköy’de sakin Mustafa Hastunç (E-72) ile Girne’de sakin Sedat Akkoyun (E-61) dün evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Öte yandan pazartesi günü Akdoğan’da eski çöplük bölgesinde bulunan ağılı yakınlarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdoğan’da sakin Yılmaz Sevdalı’ya (E-82) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

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