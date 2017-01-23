LEFKOŞA VE HASPOLAT’TA HIRSIZLIK
Lefkoşa Ve Haspolat’ta Hırsızlık
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LEFKOŞA VE HASPOLAT’TA HIRSIZLIK
Dün Lefkoşa’da M.M.M.B. (E-22) adlı kişi, bir marketten iki şişe alkollü içkiyi sırt çantasına gizlemek suretiyle ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.
M.M.M.B tutuklandı.
Bu arada, Lefkoşa’da E.A. (E-47) adlı şahısın bir marketten aldığı bir şişe rakıyı, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.
E.A da tutuklandı.
Haspolat’ta ise, N.K.(E-21) adlı bir şahısın misafir olarak kaldığı Mohammad Bello Usman'a ait ikametgahtan 2 adet cep telefonu ve sim kartı çaldığı tespit edilerek, tutuklandı.
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