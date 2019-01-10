LEFKOŞA'DA 2 KİŞİ KAYIP!

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, önceki gün saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Khaldeya Rwidan (K-28) misafir olarak kaldığı ikametgahtan ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Lefkoşa’da dün saat 14.00 sıralarında Tunay Kahraman (E-50) ikamet etmekte olduğu pansiyondan ayrıldı geri dönmedi. Soruşturma devam ediyor.