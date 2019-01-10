LEFKOŞA'DA 2 KİŞİ KAYIP!
Kayıp aranıyor!
A+A-
Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Açıklamaya göre, önceki gün saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Khaldeya Rwidan (K-28) misafir olarak kaldığı ikametgahtan ayrıldı ve halen geri dönmedi.
Lefkoşa’da dün saat 14.00 sıralarında Tunay Kahraman (E-50) ikamet etmekte olduğu pansiyondan ayrıldı geri dönmedi. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, kayıp aranıyor, Khaldeya Rwidan, Tunay Kahraman
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.