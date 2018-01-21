LEFKOŞA’DA 3 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Polis, Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, yaşları 24 ile 33 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Lefkoşa’da A.O.A.(E-30) ve C.D.D.’nin (E-24) evinde arama yapıldı.

A.O.A’nın tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca A.O.A.’nın yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi evin penceresinden attığı da tespit edildi.

A.O.A. ile C.D.D. ve söz konusu evde misafir olarak bulunan H.K.I. (E-33) tutuklandı.