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LEFKOŞA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI!

LEFKOŞA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

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Lefkoşa polis tarafından şüpheli görülen A.D.’nin (E-30) üzerinde dün akşam 20.00 sıralarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.


Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan E.K.(E-25), M.R.A.(E-29) ve K.S.(E-23) tutuklandı.

 

 

18 YAŞINDA… UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU

 

Öte yandan, dün gece 22.30 sıralarında Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen O.H. (E-18)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

O.H. tutuklandı.

 
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