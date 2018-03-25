LEFKOŞA'DA ANİ ÖLÜM!

Lefkoşa'da dün, saat 16:30 sıralarında, Neriman Demirbaş (K-61), kızının evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.