Lefkoşa’da apartman dairesinde yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Kral Apt. 6 numaralı dairenin yatak odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bir adet komedin kısmen yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen şahıs ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK