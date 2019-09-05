LEFKOŞA'DA ARABA HIRSIZLIĞI!

Yar Plus önlerinde park halinde bulunan GR 147 plakalı salon araç kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından mal sahibinin izni olmaksızın alınıp çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Yar Plus önlerinde park halinde bulunan GR 147 plakalı salon araç kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından mal sahibinin izni olmaksızın alınıp çalındı.

Bahse konu araç ve aracı çalan meçhul şahıs aranıyor.