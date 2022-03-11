Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sindeki bomba ihbarı asılsız çıktı
Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sindeki bomba ihbarı asılsız çıktı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göreBugün saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinin avlusu içerisinde, bir şüpheli sırt çantası bulunduğu polise bildirilmiştir.
Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli sırt çantasına müdahale edilmiştir. Söz konusu çanta içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptanmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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