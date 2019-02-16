LEFKOŞA'DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre akşam saat 00.25 sıralarında Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Mohammad KHALED A. ODEH (E-23) yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih KALÇİN(E-23) ‘ e aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde vücudun muhtelif yerlerinde kırıklar teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.