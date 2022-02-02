Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek
Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek
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Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 09:00 – 15:00 saatleri arasında Alayköy, Metehan Sınır Kapısı, Türkeli, Yılmazköy, Zet karting Bölgesi ve Gürpınar Bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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