LEFKOŞA'DA BIÇAKLI KAVGA!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında,Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında meydana gelen tartışma sonucu Erkan Bayandursun (E-32) vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandı, Burhan Bayandursun (E31) ise başına sert cisimle vurulmak suretiyle darp edildi.

Bahse konu şahıslar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir