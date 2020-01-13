LEFKOŞA'DA BİR KİŞİ DARP EDİLDİ!

Dün, saat 21:30 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Y.K.(E-29, T.M.K.(E- 24), H.U.(E-20) ve F.U.(E-21) park halinde bulunan aracına elleri ile vurup hasar verdikleri gerekçesi ile kendilerini uyaran Hasan Diker’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp etti.

Akabinde Hasan Diker’in çalışmakta olduğu iş yerine girerek iş yeri içerisinde bulunan televizyona, ellerinde tuttukları kemerler ile vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratıldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.