Lefkoşa’da bir kuyumcu dükkanı kurşunlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa’da Surlariçi’nde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine, dün akşam meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Polisin olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

BRT