LEFKOŞA’DA BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlattığı bölgesel temizlik çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı açısından sıcak havalardan etkilenmemek için mesaiye erken başlayan ekiplerin öğleden önce tamamladığı çalışmalarda; başkentte boş arsalardaki otları sıyırıyor, çöp topluyor, sokak ve mahalle araları ile kaldırımları temizliyor.

Daha etkin ve eş zamanlı temizlik yapılabilmesi adına ihaleye çıkılmak suretiyle hizmet alımı şeklinde gerçekleşen çalışmalar 3 ayrı kolda; Haspolat-Hamitköy, Ortaköy-Metehan ve Çağlayan-Yenişehir bölgelerinde yapılıyor.

Haspolat’ta tamamlanan temizlik işleri Hamitköy bölgesinde sürüyor. Ekipler buradan Dumlupınar bölgesine geçecek.

Ortaköy bölgesinde ise temizlik işlerinin yarısı tamamlandı. Ekipler buradan Metehan bölgesine geçecek.

Öte yandan Çağlayan’da başlayan çalışmalar Yenişehir’de devam ediyor.

Çağlayan ve Köşklüçiftlik’in bir kısmında temizlik işleri bitirilirken, Yenişehir’de sona gelindi.

Bu bölgede çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler; Köşklüçiftlik, Kumsal, Göçmenköy, Taşkınköy, Marmara ve Kızılay bölgelerine geçecek.