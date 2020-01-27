LEFKOŞA'DA BOMBA PANİĞİ!
Lefkoşa Ortaköy ışıklarında bir duvarın üzerinde duran çanta panik yarattı.
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Lefkoşa’da Ortaköy civarında bir duvarın üzerinde şüpheli şekilde bulunan paket, halkı paniğe soktu.
Bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Paketin bir paketçiye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından panik sona erdi ve trafik yeniden açıldı.
Etiketler : Lefkoşa, Ortaköy, bomba paniği
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