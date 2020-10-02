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Lefkoşa’da camı kırıp hırsızlıklık yaptılar!

Lefkoşa’da camı kırıp hırsızlıklık yaptılar!

Lefkoşa’da camı kırıp hırsızlıklık yaptılar!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren Fıstık Computer isimli iş yerinin cam kapısı meçhul şahıs/lar tarafından kırılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 3 adet IPhone -11 model cep telefonu ile 2 adet Samsung S6 tablet bilgisayar çalınmıştır.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. 

BRTK

 

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