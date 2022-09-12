Lefkoşa’da darp
Lefkoşa’da darp
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Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün trafik sorunu nedeniyle yaşanan darp olayında, 1 kişi tutuklanırken 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayda, M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) isimli kişilerin, Ubeyd Demir’i (E-39) darp edip, M.U’nun eline basması sonucu, Demir’in serçe parmağının kırılmasına neden olduğu belirtildi.
M.U.’nun (E-25) tutuklandığı, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.’nin (E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor.
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