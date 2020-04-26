Lefkoşa’da dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre 25.04.2020 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Abdulrahman Mohamed MUSA (E-22), Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmanın en üst katından kendi dairesinin balkonuna girmek istediği esnada dengesini kaybederek yaklaşık dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Musa kaldırıldığı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.