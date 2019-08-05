LEFKOŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12.30’dan itibaren Lefkoşa geneline elektrik enerjisi verilemiyor.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Arızanın giderilmesinin ardından Lefkoşa’ya elektrik enerjisi verilecek.