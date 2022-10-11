Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
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Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde yarın 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:
“Yenişehir Şht. Mustafa Süleyman sokak, Şht. Recep Mustafa sokak, Şht. Biray Mustafa sokak, Deniz Plaza, Yenişehir Camii arasında kalan bölge.”
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