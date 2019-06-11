LEFKOŞA’DA EV YANGINI

Bugün saat 04.30’da Lefkoşa’da Hüseyin Çinko sokak üzerinde bulunan ikametgahın yatak odası içerisinde yatak üzerinde yanar halde unutulan ütünün aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 2 yatak, 1 ahşap dolap, 2 ahşap kapı, 1 televizyon, 1 ütü, 1 vantilatör, 2 alüminyum pencere, evde ikamet eden şahıslara ait kimlik ve pasaportlar ile muhtelif giyim eşyaları yandı.