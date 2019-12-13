LEFKOŞA'DA EV YANGINI!

Dün akşam, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde İzmir Sokak üzerinde, Ali Kanmaz'ın kiracı olarak kalmakta olduğu iki kattan oluşan evin çatı katında gün içinde yapılan izalasyon sonrası malzemenin için için yanması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı tamamen ve üst katta bulunan odalar ve içerisinde bulunan eşyalar yanarak zarar görmüştür.