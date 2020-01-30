LEFKOŞA'DA EV YANGINI!

Lefkoşa bugün sabah saat 05.00 sıralarında İbrahim Başarır’ın evinde yangın meydana geldi. Yangın, battaniyenin elektrikli sobaya temas etmesi sonucu gerçekleşti. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, yangın sonucunda 17 yaşındaki bir kişi hafif yaralanırken, evde büyük hasar meydana geldi.

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