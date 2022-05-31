Lefkoşa’da ev yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Sht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Brthold APPIAH’ın kalmakta olduğu dairenin mutfak kısmında, faal ocak üzerinde unutulan içerisinde yağ bulunan tavanın alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu; gazocağı, davlumbaz, mutfak dolapları, stor perde ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken duvarlar ve tavan islenmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT