Lefkoşa’da evinin penceresinden düşen 29 yaşındaki genç ağır yaralandı
Lefkoşa’da evinin penceresinden düşen 29 yaşındaki genç ağır yaralandı
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Evinin penceresinden düşen 29 yaşındaki genç ağır yaralandı
Lefkoşa’da evinin oturma odasındaki pencereden, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrilage (E-29) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Bu sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
BRT/PGM
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